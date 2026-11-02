Трамп заявил о готовности защитить Маска от возможных расследований со стороны демократов

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 2 ноября, что примет меры для защиты миллиардера Илона Маска, если демократы начнут расследование в отношении генерального директора SpaceX и Tesla после промежуточных выборов.

Об этом он сказал в интервью для подкаста Pod Force One, сообщает "Европейская правда".

Во время интервью у Трампа спросили о слухах относительно расследования в отношении Маска или конфискации его активов.

"Это всего лишь разговоры. Но если это действительно разговоры, нам придется их защищать", – сказал он.

После этого у Трампа спросили, как он может это сделать, а именно: мог ли бы он заранее помиловать своих сотрудников.

"Если бы возникла такая необходимость, то да, конечно", – добавил американский президент.

Трамп заявил, что в случае победы Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября Соединенным Штатам наступит "конец".

До этого Трамп заявил, что, возможно, ему придетсястать "мистером Вето", если демократы получат большинство на промежуточных выборах во вторник, 3 ноября. Эти слова стали редким признанием со стороны Трампа того, что его партия может проиграть промежуточные выборы.

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