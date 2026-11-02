Вже третій польський посол подав у відставку на тлі конституційної кризи

Посол Польщі в ООН Кшиштоф Щерський завершить дипломатичну місію при Організації Об’єднаних Націй ще в листопаді.

Про це повідомив в Х речник МЗС Польщі Мачей Вевюр, передає "Європейська правда".

Посол Польщі в Нью-Йорку сам звернувся до голови МЗС Радослава Сікорського з проханням скоротити термін своєї місії.

"Посол Кшиштоф Щерський звернувся до міністра закордонних справ Радослава Сікорського із проханням скоротити термін його дипломатичної місії при ООН. Міністр Сікорський задовольнив це прохання. Посол Щерський завершить свою місію ще цього місяця", – написав Вевюр.

Кшиштоф Щерський з 2021 року обіймає посаду постійного представника Польщі при ООН у Нью-Йорку. Раніше він був головою Кабінету президента Республіки Польща та Управління міжнародної політики в канцелярії Анджея Дуди.

Водночас не уточнюється, чи пов'язане звільнення посла з останньою конституційною кризою в Польщі.

Разом з тим вже два польські посли подали у відставку через ситуацію з Конституційним трибуналом. Зокрема, ввечері 30 жовтня стало відомо, що посол Польщі у Китаї Якуб Кумох йде у відставку через конституційну кризу. Крім того, на тлі конституційної кризи в Польщі ще один посол подав у відставку – посол Польщі в Румунії Павел Солох.

Деталі читайте у статті: Польща йде під трибунал. Як конфлікт Туска і Навроцького переріс у конституційну кризу.