Уже третий польский посол подал в отставку на фоне конституционного кризиса

Посол Польши в ООН Кшиштоф Щерский завершит дипломатическую миссию при Организации Объединенных Наций еще в ноябре.

Об этом сообщил в Х пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр, передает "Европейская правда".

Посол Польши в Нью-Йорке сам обратился к главе МИД Радославу Сикорскому с просьбой сократить срок своей миссии.

"Посол Кшиштоф Щерский обратился к министру иностранных дел Радославу Сикорскому с просьбой сократить срок его дипломатической миссии при ООН. Министр Сикорский удовлетворил эту просьбу. Посол Щерский завершит свою миссию еще в этом месяце", – написал Вевюр.

Кшиштоф Щерский с 2021 года занимает должность постоянного представителя Польши при ООН в Нью-Йорке. Ранее он был главой Кабинета президента Республики Польша и Управления международной политики в канцелярии Анджея Дуды.

В то же время не уточняется, связано ли увольнение посла с последним конституционным кризисом в Польше.

При этом уже два польских посла подали в отставку из-за ситуации с Конституционным трибуналом. В частности, вечером 30 октября стало известно, что посол Польши в Китае Якуб Кумох уходит в отставку из-за конституционного кризиса. Кроме того, на фоне конституционного кризиса в Польше ещё один посол подал в отставку – посол Польши в Румынии Павел Солох.

Подробности читайте в статье: Польша идёт под трибунал. Как конфликт Туска и Навроцкого перерос в конституционный кризис.