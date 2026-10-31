На тлі конституційної кризи в Польщі ще один посол подав у відставку

Посол Польщі в Румунії Павел Солох подав у відставку з посади через кризу навколо Конституційного трибуналу в країні.

Про це він написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Солох заявив, що це сталося "у зв’язку зі спробою незаконного захоплення Конституційного суду, у зв’язку з чим він не бачить можливості продовжувати виконувати свої обов’язки".

"Про свою відставку я поінформував Канцелярію президента і главу МЗС Радослава Сікорського", – додав він.

Раніше про аналогічне рішення повідомив посол Польщі в Китаї Якуб Кумох.

Нагадаємо, у п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу з'явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського.

При цьому на сторінці Конституційного трибуналу у мережі Х, навпаки, вказано, що сайт суду захоплено, а голова трибуналу Богдан Свечковський продовжує виконувати свої обов'язки.

В ніч на суботу під Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський, виламали ворота і намагаються потрапити до будинку суду.

Уряд Дональда Туска прагнув реформувати Суд і призначити нових суддів, проте президент Кароль Навроцький відмовився привести до присяги трьох із шести суддів, призначених парламентом, тоді як голова Богдан Свечковський відмовився дозволити суддям, обраним нинішньою парламентською більшістю, приступити до виконання своїх обов’язків.

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