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Макрон запевнив у підтримці євроінтеграції представника сербського "Студентського списку"

Новини — Понеділок, 2 листопада 2026, 17:30 — Уляна Кричковська-Богданова

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 2 листопада, поспілкувався з першим номером виборчого списку сербського "Студентського списку" Ілієм Срдановичем.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".  

Макрон у розмові привітав Срдановича з "переконливою перемогою" "Студентського списку" на парламентських виборах.

"Я ще раз підтвердив дружбу Франції до Сербії та нашу рішучість і надалі підтримувати країну на її шляху до європейської інтеграції", – акцентував французький президент.

Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах у Сербії перемогу здобув "Студентський список", який отримав майже 53% голосів виборців

Ввечері 25 жовтня колишній президент Сербії та лідер виборчого списку "Єдиної Сербії" Александар Вучич визнав поразку.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий наголосив, що Україна готова працювати з новою владою Сербії. 

Більше про це читайте у статті: Сербія скинула Вучича. Чи розвернеться влада від Росії до Євросоюзу та чого чекати Україні.

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