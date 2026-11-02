Макрон заверил представителя сербского "Студенческого списка" в поддержке евроинтеграции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 2 ноября, пообщался с первым номером избирательного списка сербского "Студенческого списка" Илием Срдановичем.

Об этом он сообщил в социальной сети X, передает "Европейская правда".

В ходе беседы Макрон поздравил Срдановича с "убедительной победой" "Студенческого списка" на парламентских выборах.

"Я еще раз подтвердил дружбу Франции с Сербией и нашу решимость и в дальнейшем поддерживать страну на ее пути к европейской интеграции", – подчеркнул французский президент.

Напомним, на досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал "Студенческий список", набравший почти 53% голосов избирателей.

Вечером 25 октября бывший президент Сербии и лидер избирательного списка "Единая Сербия" Александар Вучич признал поражение.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий подчеркнул, что Украина готова работать с новой властью Сербии.

Подробнее об этом читайте в статье: Сербия свергла Вучича. Развернется ли власть от России к Евросоюзу и чего ждать Украине.