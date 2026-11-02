На наступний день після виборів болгарам підняли ціни на газ

У Болгарії у перший день після президентських виборів затвердили ціну на природний газ на листопад на рівні 58,43 євро за МВт·год, що на 32,52% більше, ніж у жовтні.

Про це повідомила Комісія з регулювання енергетики та водопостачання Болгарії (EWRC), передає БНТ, пише "Європейська правда".

За затвердженою ціною державна компанія "Булгаргаз" продаватиме природний газ кінцевим споживачам, а також підприємствам, які мають ліцензії на виробництво та постачання теплової енергії.

Під час публічних слухань 28 жовтня регулятор розкритикував початкову пропозицію "Булгаргазу" встановити ціну на рівні 59,08 євро за МВт·год і зобов'язав компанію знайти можливості для її зниження.

Голова EWRC Пламен Младеновський заявив, що навіть на тлі високих цін на міжнародних енергетичних ринках, які сягають 100–105 євро за МВт·год, підвищення вартості газу на 34% було б неприйнятним.

"Попри нинішні екстремальні ціни на міжнародних енергетичних ринках, що сягають рівня 100–105 євро/МВт·год, підвищення на 34% є неприйнятним, оскільки це стане ударом для підприємств централізованого теплопостачання та економіки країни", – сказав він.

У відповідь, як зазначається, "Булгаргаз" залучив додаткові обсяги газу з підземного сховища "Чирен", а завдяки цьому вдалося обмежити зростання ціни до 32,52%.

Без використання цих резервів подорожчання могло б сягнути 39,37%.

У постачальному портфелі компанії також передбачені повні місячні обсяги газу за довгостроковим контрактом з Азербайджаном, а також постачання скрапленого природного газу, закупленого за результатами тендерів.

Водночас голова енергетичного регулятора запевнив, що наразі комісія має необхідні механізми, аби не допустити підвищення тарифів на електроенергію та централізоване опалення для населення з 1 січня 2027 року.

Затверджена ціна 58,43 євро за МВт·год не враховує плату за доступ до газотранспортної системи, транспортування, акциз та ПДВ.

Як писали, у Болгарії у другому турі президентських виборів виграла Іліяна Йотова, яка до цього виконувала обов’язки глави держави та є соратницею чинного прем’єр-міністра Румена Радева.

Прозахідний ексглава уряду Андрей Гюров, якого перед виборами підтримала опозиція, визнав свою поразку, але не приховував здивування відривом між кандидатами, який становить понад 18 відсоткових пунктів.

Зазначимо, що Йотова є прямою послідовницею політичного бачення та управління Радева. Вона була його віцепрезиденткою ще з першого терміну у 2017 році.

Після її перемоги, як писала "ЄвроПравда", можна очікувати повного контролю виконавчої та законодавчої гілок влади в Болгарії силами прем'єра.