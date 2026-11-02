На следующий день после выборов болгарам подняли цены на газ

В Болгарии в первый день после президентских выборов утвердили цену на природный газ на ноябрь на уровне 58,43 евро за МВт·ч, что на 32,52% больше, чем в октябре.

Об этом сообщила Комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Болгарии (EWRC), передает БНТ, пишет "Европейская правда".

По утвержденной цене государственная компания "Булгаргаз" будет продавать природный газ конечным потребителям, а также предприятиям, имеющим лицензии на производство и поставку тепловой энергии.

В ходе публичных слушаний 28 октября регулятор раскритиковал первоначальное предложение "Булгаргаза" установить цену на уровне 59,08 евро за МВт·ч и обязал компанию найти возможности для её снижения.

Председатель EWRC Пламен Младеновский заявил, что даже на фоне высоких цен на международных энергетических рынках, достигающих 100–105 евро за МВт·ч, повышение стоимости газа на 34% было бы неприемлемым.

"Несмотря на нынешние экстремальные цены на международных энергетических рынках, достигающие уровня 100–105 евро/МВт·ч, повышение на 34% неприемлемо, поскольку это станет ударом для предприятий централизованного теплоснабжения и экономики страны", – сказал он.

В ответ, как отмечается, "Булгаргаз" привлек дополнительные объемы газа из подземного хранилища "Чирен", и благодаря этому удалось ограничить рост цены до 32,52%.

Без использования этих резервов подорожание могло бы составить 39,37%.

В портфеле поставок компании также предусмотрены полные месячные объемы газа по долгосрочному контракту с Азербайджаном, а также поставки сжиженного природного газа, закупленного по результатам тендеров.

В то же время глава энергетического регулятора заверил, что в настоящее время комиссия располагает необходимыми механизмами, чтобы не допустить повышения тарифов на электроэнергию и централизованное отопление для населения с 1 января 2027 года.

Утвержденная цена 58,43 евро за МВт·ч не учитывает плату за доступ к газотранспортной системе, транспортировку, акциз и НДС.

Как сообщалось, в Болгарии во втором туре президентских выборов победила Илиана Йотова, которая до этого исполняла обязанности главы государства и является соратницей действующего премьер-министра Румена Радева.

Прозападный экс-глава правительства Андрей Гюров, которого перед выборами поддержала оппозиция, признал своё поражение, но не скрывал удивления разрывом между кандидатами, составляющим более 18 процентных пунктов.

Отметим, что Йотова является прямой последовательницей политического видения и стиля управления Радева. Она была его вице-президентом еще с первого срока в 2017 году.

После ее победы, как писала "ЕвроПравда", можно ожидать полного контроля над исполнительной и законодательной ветвями власти в Болгарии со стороны премьера.