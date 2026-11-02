Греция закупит у Португалии самолеты-заправщики для увеличения дальности полета истребителей

В понедельник Греция подписала историческое соглашение с Португалией о приобретении трех военно-транспортных самолетов и самолетов-заправщиков Embraer KC-390 Millennium, поставки которых начнутся в следующем году, с опционом на еще три самолета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Министр обороны Никос Дендиас отметил, что межправительственное соглашение с Португалией, подписанное совместно с его португальским коллегой Нуно Мело, который находится с визитом в стране, является поворотным моментом для Греции, которая в настоящее время не имеет возможности дозаправки своих боевых самолетов в воздухе, но вскоре сможет значительно увеличить дальность полета своих истребителей.

Как сообщается, стоимость сделки на три самолета составляет около 590 млн евро, и они будут предоставлены в рамках опциона Португалии на приобретение 10 самолетов, которые могут использоваться другими странами.

Дендиас отметил, что самолеты-заправщики сначала смогут обслуживать истребители французского производства Rafale и Mirage 2000, но уже в течение года станут совместимыми и с гораздо более крупным парком истребителей американского производства F-16.

"Я не могу достаточно подчеркнуть, какое огромное преимущество дает нашим истребителям эта возможность дозаправки в воздухе. Это увеличивает время, которое они могут провести в воздухе, и определяет это время, по сути, тем, как долго пилот может продолжать полет", – сказал Дендиас.

Дендиас утверждал, что наличие самолетов-заправщиков более 50 лет назад позволило бы греческим пилотам оставаться в воздухе достаточно долго, чтобы остановить турецкое вторжение на Кипр.

"Если бы у Греции были самолеты-заправщики для своих истребителей, вторжение на Кипр в 1974 году не увенчалось бы успехом, а плацдарм для вторжения не удалось бы удержать", – отметил он.

Бразильская компания Embraer в своём заявлении отметила, что эта сделка является "очень важной вехой, которая ещё больше укрепляет позиции самолёта как лучшего решения для военных воздушных перевозок среди членов НАТО".

KC-390 может перевозить 26-тонный полезный груз и, по данным Embraer, выполнять широкий спектр задач, включая перевозку грузов и войск, десантирование оборудования и персонала, медицинскую эвакуацию, поисково-спасательные операции и тушение пожаров, при этом самолет может эксплуатироваться с временных или грунтовых взлетно-посадочных полос.

В настоящее время самолет эксплуатируют Португалия, Венгрия, Нидерланды, Австрия, Чехия, Швеция, Бразилия, Южная Корея, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты и Колумбия.

Дендиас также отметил, что во время встречи в понедельник он и Мело обсудили сотрудничество в области обороны, сделав акцент на инновациях, в частности на морских дронах, носителях дронов и средствах их сбивания, а также на спутниках.

Он отметил, что в ближайшие дни планирует представить новое подразделение вооруженных сил, ответственное за космическую сферу, которое получит название "Космическое командование ВВС".

Дендиас добавил, что он и Мело "провели основательную дискуссию" по поводу статьи 5 Договора о НАТО, касающейся взаимной обороны, а также аналогичных положений Европейского Союза.

Напомним, во время визита государственного секретаря США Марко Рубио в Афины Греция договорилась о закупке американского оружия и военной техники на сумму 4 млрд долларов.

А премьер Болгарии Румен Радев заявил о намерении приобрести дополнительные системы противовоздушной обороны.