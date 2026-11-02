Премьер-министр Чехии выступил против возвращения российских хоккеистов на чемпионаты

Поскольку было решено, что российские хоккеисты не должны участвовать в чемпионатах мира, это решение должно оставаться в силе до окончания войны в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции после заседания правительства в понедельник, передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Бабиш назвал неправильным решение, принятое на прошлой неделе Спортивным арбитражным судом (CAS), о немедленной отмене запрета на участие российских хоккеистов в международных соревнованиях.

"На мой взгляд, это плохо. Конечно, я согласен, что политика не должна вмешиваться в спорт, но это решение явно втягивает политику в это дело, поэтому оно является неправильным и, в конечном итоге, здесь точно не будет речи о спорте", – заявил премьер-министр в ответ на пятничное решение арбитражного суда в Лозанне, Швейцария.

"Если было решено, что российским хоккеистам там нет места, то им там нет места, и это не должно меняться до конца войны, и я думаю, что мы все в правительстве придерживаемся одинакового мнения по этому поводу", – четко заявил Бабиш.

Он отвечал на вопрос о том, как чешское правительство и государство будут действовать в случае возможного участия российских юниорских хоккеисток в предстоящем чемпионате мира среди девушек до 18 лет, который должен состояться в январе в Чехии в зале в Остраве-Порубе.

"Нет смысла отправлять их туда сейчас, как будто мы тем самым утверждаем, что война и убийства людей в Украине – это нормально. Это не нормально, и именно поэтому мы отклоняем такое предложение", – отметил премьер-министр.

В этом контексте министр внутренних дел Любомир Метнар напомнил, что в Чехии до сих пор действует запрет на выдачу краткосрочных виз гражданам России.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что российские спортсмены, представляющие свою страну, а значит, и режим, который уже пять лет ведет захватническую войну, не должны выступать под своим флагом на чемпионатах мира или Европы.

Как сообщалось, в Европарламенте 21 депутат призывает к введению новых санкций и визовых ограничений в отношении России, чтобы предотвратить возвращение российских национальных сборных по хоккею на международные соревнования.

На фоне решения CAS глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что российские спортсмены не смогут посещать Финляндию в 2027 году.