Республиканцы в Сенате США в четверг отклонили резолюцию, обязывающую президента Дональда Трампа прекратить войну в Иране или получить одобрение Конгресса на её продолжение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

Сенат проголосовал 51 голосом против 48, преимущественно по партийному признаку, за отклонение резолюции о военных полномочиях, которая ранее была одобрена Палатой представителей.

Сенаторы-республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол, которые голосовали за предыдущие резолюции, предписывавшие Трампу прекратить войну, в ходе голосования присоединились к Демократической партии.

Демократ Джон Феттерман был единственным из числа своей партии, кто проголосовал против резолюции.

Этот документ, известный как резолюция о военных полномочиях, носит в основном символический характер. Демократы хотели, чтобы республиканцы официально зафиксировали свое голосование против прекращения войны в Иране. Даже если бы резолюция была принята, Трамп, вероятно, не подписал бы её.

Голосование в четверг стало первым для любой из палат по резолюции о военных полномочиях со времени промежуточных выборов 3 ноября. На выборах Республиканская партия потеряла большинство в обеих палатах Конгресса, а опросы показали, что падение поддержки, среди прочего, связано с войной против Ирана.

Палата представителей приняла резолюцию, обязывающую Трампа прекратить конфликт, в середине сентября по инициативе конгрессмена-демократа Сета Моултона с результатом голосования 220 против 204. В этом случае семь республиканцев присоединились к демократам, чтобы ограничить военные действия Трампа против Ирана.

Заместитель контролера по вопросам бюджета и ассигнований в Пентагоне Артур Миллер во время слушаний в Сенате сообщил, что по состоянию на 13 ноября стоимость войны с Ираном составила 48,3 млрд долларов.

По данным опроса, большинство американцев хочет, чтобы новоизбранный Конгресс США, в котором большинство составляют демократы, принял меры по прекращению войны с Ираном и отмене пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поражение республиканцев на промежуточных выборах не повлияет на подход администрации Дональда Трампа к внешней политике.