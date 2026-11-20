В одном из районов столицы Грузии Тбилиси в четверг произошел взрыв в жилом доме, который привел к обрушению здания; спасатели извлекли из-под завалов шестерых погибших.

Об этом сообщает SOVA, передает "Европейская правда".

По предварительным данным, взрыв в доме в районе Поничала произошел в результате утечки газа.

Поисково-спасательная операция завершилась поздно вечером 19 ноября. Спасатели извлекли из-под завалов тела шестерых погибших, среди которых были двое детей.

Пятеро человек с ранениями были госпитализированы. В критическом состоянии находится 31-летний мужчина, в квартире которого, по версии ряда СМИ, произошел взрыв. У него зафиксированы ожоги 87% тела.

По факту взрыва прокуратура начала расследование по статье о нарушении правил безопасности.

В конце октября в южнонемецком городе Регенсбург в результате мощного взрыва в жилом доме погибли как минимум два человека.

В мае в немецком городе Гёрлиц у границы с Польшей из-за вероятного взрыва газа в здании с туристическими апартаментами погибли три человека.

В результате взрыва, причиной которого, вероятно, стал газ, обрушились несколько этажей здания конца XIX – начала XX века вблизи железнодорожного вокзала Гёрлица.