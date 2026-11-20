Президент США Дональд Трамп заявил в четверг после переговоров с президентом Китая Си Цзиньпином и главой Кремля Владимиром Путиным, что достичь взаимной договоренности об ограничении ядерного оружия будет трудно, но он будет продолжать работать над этим.

Об этом американский президент сказал в телефонном разговоре с агентством Reuters, сообщает "Европейская правда".

В четверг Трамп заявил, что Си разделяет его взгляды на концепцию ограничения ядерного оружия, "но в то же время очень трудно кому-то сказать: „У нас есть 4 000 единиц ядерного оружия, мы откажемся от половины". Это трудно сделать".

"Мне нравится сама идея, но с точки зрения чисто переговорного процесса это очень сложная задача для меня как президента", – сказал он

Он добавил, что и в дальнейшем будет поднимать этот вопрос, "потому что это нужно делать, но психологически это трудно".

В совместном заявлении по итогам переговоров отмечается, что лидеры "еще раз подтвердили, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда не следует вести", а также что они "будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия".

Напомним, в четверг, 19 ноября, председатель Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин собрались на первый в истории трехсторонний саммит.

В частности, на встрече Си Цзиньпин предложил правила сосуществования великих держав, одно из которых предусматривает уничтожение всего ядерного оружия.

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