Угорщина знов не погодилася просунутися з відкриттям 4 та 5 кластерів для України

За підсумками засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) у Брюсселі у вівторок, 3 листопада, Угорщина в черговий раз відмовилася підтримати подальше просування процесу відкриття двох останніх переговорних кластерів 4 та 5 у межах переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо від кількох дипломатів ЄС у Брюсселі, обізнаних з перебігом подій під час засідання COELA.

Угорська сторона знову не погодилася на подальше просування процедури, необхідної для відкриття переговорних кластерів 4 та 5 для України.

"Представник Угорщини знову відмовився погодити результати скринінгу за кластерами 4 та 5. Позиція Будапешта не змінилася", – повідомив один зі співрозмовників "Європейської правди".

Також джерела "ЄП" зауважили, що угорська сторона не озвучує жодних додаткових вимог до України, виконання яких дозволило б розблокувати процес.

Кластер 4 "Зелений порядок денний та стала взаємопов’язаність" охоплює транспорт, енергетику, транс'європейські мережі, довкілля та кліматичну політику, а кластер 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" – сільське господарство, рибальство, регіональну політику та бюджетні положення.

Це два останні переговорні кластери, які Європейський Союз ще не відкрив для України.

Як повідомляла "Європейська правда", 27 жовтня Угорщина відмовилася схвалити результати скринінгу переговорних кластерів 4 та 5 у межах переговорів про вступ України до Європейського Союзу, що є необхідним процедурним кроком для їхнього відкриття.

Варто зауважити, посол України при Європейському Союзі Тарас Качка заявив, що Угорщина не висувала нових предметних заперечень проти відкриття двох останніх переговорних кластерів у переговорах з Україною про вступ до ЄС.

13 жовтня ЄС офіційно відкрив ще два кластери у перемовинах про вступ з Україною: кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання". Для цього Верховна Рада схвалила зміни до закону про освіту, щоби зняти вето Угорщини.

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