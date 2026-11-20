Комитет постоянных представителей государств Европейского Союза (Coreper) в пятницу, 20 ноября, утвердил результаты скрининга украинского законодательства по переговорным кластерам 4 и 5, что позволяет перейти к следующему этапу процедуры их официального открытия в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из дипломатических источников в ЕС.

Послы государств ЕС согласовали результаты скрининга по кластеру 4 "Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность" и кластеру 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения", которые остаются двумя последними неоткрытыми кластерами.

Решение было принято без обсуждения, поскольку оба вопроса были внесены в повестку дня заседания Coreper как non-discussion items (I items).

Аналогичные решения об утверждении результатов скрининга кластеров 4 и 5 были согласованы и для Молдовы.

Следующим процедурным шагом станет направление Украине и Молдове официальных писем с приглашением представить свои переговорные позиции по каждому из двух кластеров.

После получения этих позиций Европейский Союз должен подготовить и согласовать собственные общие переговорные позиции по кластерам 4 и 5. Для их утверждения необходимо единогласное согласие всех государств-членов Евросоюза.

После завершения этих процедур станет возможным проведение межправительственных конференций Украина–ЕС и Молдова–ЕС, в ходе которых переговорные кластеры 4 и 5 могут быть официально открыты.

Следующее заседание Совета ЕС по общим вопросам, на полях которого могут проводиться межправительственные конференции, запланировано на 15 декабря 2026 года.

В то же время межправительственные конференции могут состояться и раньше этой даты, если государства ЕС успеют согласовать соответствующие общие переговорные позиции.

Кластер 4 охватывает транспорт, энергетику, трансъевропейские сети, окружающую среду и климатическую политику, а кластер 5 – сельское хозяйство, рыболовство, региональную политику и бюджетные положения.

Напомним, утром 20 ноября "Европейская правда" сообщала, что Венгрия послала сигнал о готовности продвигаться к открытию кластеров 4 и 5 для Украины, после чего соответствующие вопросы были внесены в повестку дня Coreper.

Ранее Будапешт неоднократно блокировал утверждение результатов скрининга последних двух переговорных кластеров для Украины и Молдовы.

В частности, 10 ноября "Европейская правда" сообщала, что на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) Венгрия снова отказалась согласовать результаты скрининга кластеров 4 и 5 для обеих стран.

Аналогичные возражения венгерская сторона высказывала во время заседаний рабочей группы 20 и 27 октября, а также 3 ноября.

Накануне Еврокомиссия направила в Совет ЕС отчет о выполнении Молдовой промежуточных требований IBAR, утверждение которого позволит ей начать закрывать переговорные разделы.

О том, почему Украина тормозит с реформами, а также о реалистичной дате вступления в ЕС – в материале Посол ЕС: Мы нашли решение, как провести ряд реформ, но они понравятся не всем в Украине.