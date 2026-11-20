В Польше до сих пор не могут выяснить, какой именно объект упал вблизи поселка Хмелек в Белгорайском повете Люблинского воеводства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил директор Отдела безопасности и кризисного управления Люблинского воеводского управления Дариуш Дзяло, которого цитирует Polsat News.

Он рассказал, что добраться до объекта сложно, поскольку он до сих пор горит.

"По этому поводу выскажутся специалисты. Сейчас доступ к этому объекту очень затруднен из-за того, что он постоянно горит", – рассказал Дзяло.

Он добавил, что прилегающая территория оцеплена.

"Мы категорически рекомендуем не приближаться к этому объекту, пока специалисты не выяснят, с чем мы имеем дело: является ли это ракетой, дроном или содержал ли он какие-либо вещества, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей, приблизившихся к этому объекту", – подчеркнул чиновник.

Сообщалось, что правительственный центр безопасности Польши получил информацию об угрозе с воздуха в связи с подозрением на нарушение воздушного пространства страны неизвестными воздушными объектами на фоне массированной атаки России на Украину.

Впоследствии стало известно, что польские военные проверяют информацию о сильном взрыве в поселке Хмелек Люблинского воеводства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил доклад о возможном нарушении польского воздушного пространства.