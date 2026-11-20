Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя инцидент с нарушением польского воздушного пространства, подчеркнул, что российская агрессия представляет угрозу для всей Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в своем аккаунте в Х.

Сибига отметил, что произошло не только нарушение воздушного пространства Польши, но и всего НАТО.

"Очередное вторжение в воздушное пространство Польши (и НАТО) в результате масштабной российской атаки на Украину свидетельствует об угрозах, которые российская агрессия представляет для всей Европы и трансатлантического сообщества", – подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что на фоне попыток Кремля инициировать дискуссии о "новой архитектуре безопасности в Европе" российские ракеты и беспилотники непосредственно подрывают действующий порядок безопасности в Европе.

Первым шагом к его укреплению, вероятно, стало бы прекращение таких атак, добавил он.

"Украина является первой линией обороны против российской угрозы. Поддерживая потенциал Украины, союзники защищают свой народ и свою безопасность", – отметил Сибига.

Он подчеркнул важность усиления давления на Россию, укрепления противовоздушной обороны Украины и продвижения мирных усилий.

"Мы солидарны с Польшей и польским народом. Мы тесно сотрудничаем, чтобы оказать всю необходимую помощь в расследовании этого инцидента и предотвращении подобных угроз в будущем", – резюмировал глава МИД.

Сообщалось, что правительственный центр безопасности Польши получил информацию об угрозе с воздуха в связи с подозрением на нарушение воздушного пространства страны неизвестными воздушными объектами на фоне массированной атаки России на Украину.

Впоследствии стало известно, что польские военные проверяют информацию о сильном взрыве в поселке Хмелек Люблинского воеводства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил доклад о возможном нарушении польского воздушного пространства.