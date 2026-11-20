Президент США Дональд Трамп прокомментировал недовольство премьер-министра Польши Дональда Туска его словами о дружбе с правителем РФ Владимиром Путиным, перепутав Туска с польским президентом.

Об этом Трамп заявил в интервью Fox News по возвращении из Китая, передает "Европейская правда".

Недовольство польского премьера вызвало то, что президент США, встречая Путина в Шэньчжэне, воскликнул: "Кто он? Он мой друг".

"Боже, храни нас от таких друзей", – написал в соцсетях Туск.

В комментарии журналистам президент США отверг эту критику со стороны польского премьера.

"Ну, я ничего с этим поделать не могу. Я знаю его уже давно", – сказал Трамп.

После этого он рассказал, что публично поддержал Туска на выборах, чем обеспечил ему победу, очевидно, перепутав его с президентом Польши Каролем Навроцким.

"Мне нравится премьер-министр Польши. Не забывайте, что я поддерживал его. И он победил именно благодаря этой поддержке. Так что, знаете, он был на 10-м месте, а он – замечательный человек", – заявил глава Белого дома.

Подобные высказывания он ранее делал именно в отношении Навроцкого.

Также Трамп отметил, что Путин "случайно запускал в Польшу дроны и несколько небольших ракет".

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о беседе с президентом США Дональдом Трампом во время заседания "коалиции желающих". Туск заявил, что вера американского лидера "в добрую волю Владимира Путина кажется непоколебимой".

В то же время стоит отметить, что СМИ писали, что во время разговора Трамп поставил под сомнение целесообразность дальнейших расходов на военную поддержку Украины.