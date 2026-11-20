Правительство Эстонии раскрыло детали плана по закрытию границы с РФ, который вступит в силу с 1 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Правительство Эстонии приняло решение о приостановке пересечения эстонско-российской границы с 1 декабря. Движение будет остановлено на всех пограничных пунктах пропуска: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе.

Через шесть месяцев правительство оценит, нужно ли изменять ограничения.

"Враждебные действия России имеют последствия. Мы ранее заявляли, что в случае продолжения атак будем принимать такие меры для защиты своей безопасности. Теперь мы это делаем. Эстония действует спокойно и взвешенно, но решительно. Мы не позволим России использовать нашу открытость против нас самих", – сказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Решение правительства касается передвижения людей и транспортных средств через автомобильные пограничные пункты. Железнодорожные грузоперевозки осуществляются в соответствии с действующими ограничениями и возможностями в условиях строгого таможенного контроля.

"Решение принято не легкомысленно, но наша главная обязанность – защитить жителей Эстонии и безопасность государства. В то же время мы должны поддерживать жизнеспособность приграничных регионов и помогать им адаптироваться к новой ситуации", – сказал Михал.

Жителям Эстонии, находящимся в России, рекомендуют заранее планировать возвращение домой и тщательно взвешивать необходимость поездок в соседнюю страну.

После приостановки работы автомобильной границы придётся пользоваться другими открытыми маршрутами, которые могут оказаться более длинными и дорогостоящими.

Как сообщалось, российская военная разведка организовала попытку диверсии на эстонском предприятии оборонной промышленности Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые дроны.

Эстонские правоохранительные органы задержали в связи с этим инцидентом восьмерых жителей Латвии.

После инцидента Эстония объявила, что с 1 декабрязакроет все пункты пограничного контроля на границе с Россией.