Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал свое правительство "одним из самых чистых в истории демократии" в ответ на критику со стороны лидера оппозиции Альберто Нуньеса Фейхоо в связи с коррупционными скандалами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Во время теледебатов в четверг кандидаты вступили в спор по таким темам, как коррупция, экономика, жилищная политика, иммиграция и внешняя политика.

Лидер ведущей правоцентристской Народной партии (PP) Фейхоо сделал акцент на коррупционных скандалах, к которым были причастны родственники Санчеса и высокопоставленные чиновники его Социалистической партии.

Он также обвинил премьер-министра в том, что тот не приложил достаточных усилий для предотвращения жилищного кризиса.

Кроме того, Фейхо возложил ответственность на правительство Санчеса за две смертоносные железнодорожные аварии, произошедшие в этом году.

"Испания заслуживает уважаемого премьер-министра, а (Педро Санчес) им не является", – заявил он.

Со своей стороны, Санчес признал, что допускал ошибки, и отметил, что его правительство "не было идеальным".

"Но я также полностью осознаю, что мы всегда вели страну в правильном направлении", – добавил он.

Он также утверждал, что Испания находится в лучшем состоянии, чем тогда, когда он пришел к власти в 2018 году, ссылаясь на показатели экономического роста и занятости – утверждение, которое Фейхоо отверг.

"Наличие работы не гарантирует, что вы сможете свести концы с концами. Наличие работы также не гарантирует, что вы сможете позволить себе жилье. Вы уничтожили средний класс", – сказал он премьер-министру.

"Испанская экономика демонстрирует показатели роста, но многим семьям до сих пор приходится выполнять финансовые акробатические трюки, чтобы свести концы с концами".

Напомним, 5 октября премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о досрочных выборах на фоне ослабления позиций его Социалистической партии. Поводом для этого стал провал в Конгрессе депутатов двух указов о жилье, разработанных правительством в ответ на социальные протесты, вспыхнувшие послевыселения в Мадриде 87-летней женщины.

Данные четырёх опросов демонстрировали небольшой рост популярности Социалистической партии.

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