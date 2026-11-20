Правительство Норвегии планирует приобрести ракеты противовоздушной обороны, способные защищать авиабазы и критически важную инфраструктуру от воздушных угроз, на сумму около 22 миллиардов крон (более 2 млрд евро).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление правительства.

Новые ракеты противовоздушной обороны могут использоваться в наземных пусковых установках NASAMS и применяться, в частности, для сбивания вражеских ударных и разведывательных дронов, военных самолетов и вертолетов на различных расстояниях.

Закупка ракет для ПВО была утверждена в оборонном бюджете Норвегии, который представили королю Хокону VIII на заседании правительства в пятницу.

"Опыт Украины показывает, насколько важно иметь эффективную противовоздушную оборону. Поэтому мы пополняем запасы Вооруженных сил высокотехнологичными ракетами противовоздушной обороны, способными сбивать угрозы. Нам нужны как более крупные запасы, так и ракеты противовоздушной обороны с различными характеристиками", – отметил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

Системы противовоздушной обороны, оснащенные новыми ракетами, должны обеспечивать защиту авиабазы в Эрланде, базы в Эвенесе, критической инфраструктуры и зон приема союзников, а также Сухопутных войск от угроз, исходящих из воздуха.

Средства, которые планируется приобрести, – это комбинация ракет ближнего радиуса действия AIM-9X, ракет среднего радиуса действия AMRAAM 120C и AMRAAM Extended Range (ER) с большей дальностью.

"Нам необходимо заменить устаревшие ракеты, которые сегодня находятся в распоряжении Вооруженных сил, на новые и более современные, а также заменить ракеты противовоздушной обороны, которые были переданы Украине. И, что не менее важно, нам необходимо укрепить потенциал противовоздушной обороны в Норвегии", – подытожил министр обороны.

Недавно Дания впервые в истории объявила о миллиардной сделке по приобретению высокоточных ракет большой дальности на фоне намерений укрепить свою безопасность.

СМИ писали, что Германия ведет переговоры о закупке тысяч единиц высокоточных дальнобойных ракет европейского производства, готовясь пополнить свой арсенал на фоне задержек с поставками американских ракет Tomahawk.

В частности, Германия готовится приобрести для своих вооружённых сил недорогие крылатые ракеты "Барс", разработанные в Украине.