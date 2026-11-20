Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина должна и впредь оперативно проводить реформы, в частности в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, если она надеется получить необходимые условия для дальнейшей финансовой помощи и инвестиций.

Мерц высказал эту точку зрения на бизнес-саммите в Берлине, организованном Немецкой промышленно-торговой палатой; его слова приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Как отметил канцлер, для обоснования долгосрочной западной поддержки Украины необходимы последовательные реформы со стороны Киева.

"Сейчас чрезвычайно важно быстро и решительно продвигать эти реформы – в частности, и я говорю это открыто, в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией", – заявил Мерц участникам мероприятия.

Он также отметил, что Германия усилит свою поддержку в сфере обороны и гуманитарной помощи, поскольку Россия активизирует атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в преддверии зимы.

"То, что мы вкладываем в Украину сейчас, вернётся к нам многократно в виде дивидендов: стабильности, экспортных возможностей, совместных проектов и экономического роста", – подчеркнул Мерц.

В 2025 году объём товарооборота между двумя странами составил около 12 млрд евро.

"Свобода и безопасность сейчас высвобождают силы прогресса и устойчивости в невиданных ранее масштабах. Именно такую позицию мы сейчас занимаем по отношению к авторитарным и империалистическим игрокам в этом мире. Мы – мир свободы", – добавил Мерц.

Мерц заявил, что война России против Украины является атакой на демократические ценности во всем мире.

Стоит отметить, что в пятницу Европейская комиссия выделила Украине 7,9 млрд евро для удовлетворения финансовых потребностей и обеспечения функционирования государственной администрации страны, которая продолжает защищаться от агрессивной войны со стороны России.

Напомним, 2 октября Европейская комиссиявыделила Украине очередной транш на сумму 2,9 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility. "ЕвроПравда" подробно описывала,какие реформы провела Украина для получения этого транша.