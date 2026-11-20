Министр обороны Германии Борис Писториус извинился за свои предыдущие заявления в адрес заместителя главы Пентагона Элбриджа Колби, когда он назвал его критику украинских ударов по территории России "довольно глупой вещью".

Об этом Писториус сообщил в телефонном интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Министр рассказал, что в среду вечером поговорил по телефону с Колби.

"Я извинился за свой выбор слов", – сказал глава немецкого оборонного ведомства.

Однако Писториус подчеркнул, что его поддержка самих украинских ударов осталась неизменной.

"Но я также четко дал понять – и он (Колби. – Ред.) разделяет эту точку зрения – что у нас просто разные взгляды на этот вопрос", – отметил он.

Обе стороны "согласились с тем, что их мнения расходятся", добавил Писториус.

Министр признал, что его формулировка была неуместной, пояснив, что, отвечая на вопрос на английском языке, он неправильно подобрал выражение.

"Я не должен был этого делать", – сказал он.

Напомним, на заседании "Рамштайн" Элбридж Колби заявил, что удары Украины по России, "особенно те, которые направлены на гражданскую инфраструктуру, например Wildberries, на самом деле, вероятно, усилили решимость российской общественности и готовность самого Кремля к эскалации".

В ответ Писториус заявил, что следует критиковать не украинские удары по российским военным объектам, а атаки России на гражданское население Украины.

Критиковать удары Украины по России, направленные на уничтожение стратегических военных объектов и объектов военного назначения, – это неразумно, говорил он.