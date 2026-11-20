Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж обвинил премьер-министра Энди Бернема в "предательстве избирателей" из-за сближения Великобритании с Европейским союзом.

Об этом он заявил в интервью Euronews, сообщает "Европейская правда".

Свое замечание Фарадж высказал в пятницу, 20 ноября, когда в Брюсселе проходит саммит ЕС-Великобритания. Лидер Reform UK обвинил Бернема в предательстве сторонников Brexit из-за возвращения Великобритании в отдельные сегменты единого рынка ЕС.

Также он заявил, что "достаточно разгневан" тем, что ему приходится вновь вести борьбу за Brexit.

"Сегодня утром в Брюсселе Энди Бернем возвращает нас в единый рынок в сферах пищевых продуктов и сельского хозяйства", – сказал Фарадж.

В то же время лидер британской правопопулистской партии признал, что Brexit не выполнил одно из своих главных обещаний в отношении миграции. Впрочем, Фарадж обвинил правительства консерваторов в том, что они допустили рекордный приток иммигрантов.

Также он признал, что многие британцы считают, что Brexit не оправдал ожиданий, но подчеркнул, что это не означает, что они хотят его отменить.

Он предупредил, что возобновление вопроса о членстве в ЕС расколет страну, и потребовал проведения еще одного референдума, если Бернем попытается вернуться в ЕС.

"Если Лейбористская партия, если Бернем, будет вести кампанию на следующих выборах под лозунгом возвращения в ЕС, ему придется провести референдум", – добавил Фарадж.

В этот день Европейский Союз и Великобритания согласовали план действий по борьбе с нелегальной миграцией, совместные экономические и оборонные инициативы, а также участие британской молодежи в программе Erasmus+ на саммите 20 ноября в Брюсселе.

Также сообщалось, что президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз остается "открытым для как можно более тесных отношений" с Великобританией.

Читайте также: Исправить Brexit. Что предлагает новый премьер Великобритании, считающий выход из ЕС ошибкой.