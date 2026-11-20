Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в пятницу, 20 ноября, обратился к союзникам страны по НАТО с призывом усилить оборону Польши на фоне того, как российские ракеты и реактивный дрон нарушили воздушное пространство страны.

Об этом пишет Defence24, передает "Европейская правда".

По мнению Косиняка-Камыша, Польша нуждается в большей поддержке со стороны других государств-членов для эффективной защиты своего воздушного пространства.

"Я хотел бы видеть более активное участие наших партнеров. Нам нужно усилить наши системы разведки", – сказал польский министр.

В частности, он обратился с прямой просьбой о предоставлении самолетов раннего предупреждения и управления (AWACS) и союзных истребителей F-35.

"Я обращусь к Североатлантическому альянсу, непосредственно к генеральному секретарю НАТО, с просьбой о выделении дополнительных сил и ресурсов в рамках миссии "Восточный страж". Нам нужна ещё большая поддержка", – подчеркнул он.

Косиняк-Камыш добавил, что в следующем году Польша получит подкрепление в виде немецких самолётов Eurofighter.

На фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трёх местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства.