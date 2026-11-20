Президент Чехии Петр Павел считает, что это "вопрос времени", когда его страна столкнётся с подобной ситуацией, с которой столкнулась Польша 20 ноября, когда российские воздушные цели нарушили её воздушное пространство.

Об этом он заявил в пятницу, 20 ноября, как цитирует iDnes, пишет "Европейская правда".

Павел обратил внимание, что Россия "постоянно подчеркивает, что каждая страна, поддерживающая Украину, становится для неё легитимной целью".

"А это означает, что мы тоже находимся в этом списке целей. Это скорее вопрос времени, когда нечто подобное произойдет и у нас", – сказал чешский президент.

Кроме того, он не считает это событие единичным.

"В последнее время таких инцидентов было десятки", – отметил он.

По мнению Павела, это доказательство того, что Россия не стремится к скорейшему миру в Украине или урегулированию отношений с Европой, а наоборот – она пытается занять как можно более сильную позицию, чтобы после окончания войны в Украине диктовать европейским странам свои условия и, применяя гибридные методы, раскалывать их позиции.

Кроме того, он также предположил возможную связь инцидента с текущими учениями "коалиции желающих" в Польше.

"Здесь действительно уже не идет речь ни о какой-либо уступчивости или размывании ответственности, а речь идет о том, чтобы однозначно сказать, что это агрессивный шаг, направленный против нас и против мира в Европе", – добавил Павел.

В этот день сообщалось, что на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трёх местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства.

А министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обратился с призывом к союзникам страны по НАТО об усилении обороны Польши на фоне того, как российские ракеты и реактивный дрон нарушили воздушное пространство страны.