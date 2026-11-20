В МИД России заявили, что назначение высокопоставленной дипломатки ЕС Каи Каллас для участия в переговорах с РФ негативно повлияет на их исход.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство Интерфакс.

Назначение Каи Каллас приведет к срыву любых переговоров, считает пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

"Она открыто признает, что в рамках своих полномочий намерена саботировать любые договоренности. Каллас "несет" уже давно, её никто в ЕС не может остановить, а тем более проконтролировать, кого и как она будет представлять с точки зрения Европейского Союза? Когда никто в ЕС не понимает, кого она представляет всё это время", – заявила Захарова.

Ранее Кая Каллас заявляла, что именно она может представлять европейцев на переговорах об урегулировании российско-украинской войны. Впрочем, в ЕС пока остановились на двух других кандидатурах: президенте Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенте Европейского совета Антониу Кошти.

Напомним, Кая Каллас назвала основные требования европейской стороны к России на предстоящих мирных переговорах по Украине: уважение территориальной целостности Украины, непризнание оккупированных территорий российскими, ответственность РФ за военные преступления и возвращение депортированных украинских детей.

Подробнее об этом читайте в статье "ЕвроПравды": Семь кресел от Европы: кто будет представлять ЕС на переговорах по Украине и как это видят в Брюсселе