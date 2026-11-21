В пятницу Соединённые Штаты объявили о введении санкций против ключевых "нефтяных посредников", на которых Иран полагается для обеспечения экспорта нефти за рубеж.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства финансов США.

В санкционный список попали четверо граждан Ирана. Среди них – Мохаммад Джавад Баванд, бывший офицер разведки Корпуса стражей Исламской революции, и Маджид Тадж, брат Мехди Таджа, президента Иранской федерации футбола.

По данным Министерства финансов, они собирали средства от незаконной продажи нефти, оставляя часть выручки для личных целей, а также помогая финансировать военную и региональную деятельность режима.

Также санкции введены в отношении Мохаммадхосейна Сервати, сына бригадного генерала КСИР. Он занимал руководящие должности в подставных компаниях, которые выступали посредниками и получали партии иранской нефти для поставок на китайские нефтеперерабатывающие заводы.

Под санкции попал и Моджтаба Арабнеджад, сын подпадающего под санкции бизнесмена и генерального директора иранской авиакомпании Mahan Air Хамида Арабнеджада. Используя свои семейные связи и особые контакты с Корпусом стражей исламской революции, Моджтаба участвовал в закупке авиационных запчастей для Mahan Air и поставках оружия для иранских вооруженных сил под прикрытием сельскохозяйственных компаний.

Как и другие лица, включенные в список, Моджтаба руководил продажей нефти от имени иранского режима, доходы от которой шли на поддержку авиакомпании его отца.

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