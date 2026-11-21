Утром в субботу, 21 ноября, Вооруженные силы Финляндии ввели временные ограничительные зоны в восточной части Финского залива для судоходства и авиации.

Об этом финская армия сообщила в X, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, Вооруженные силы установили временные ограничения в восточной части Финского залива: в воздушном пространстве в 4:15, а в морской зоне – в 4:20.

По данным государственного сервиса Fintraffic, ограничения касались морской зоны возле города Котка.

Как отмечается, это превентивная мера, направленная на обеспечение безопасности посторонних лиц и создание условий для деятельности органов власти в случае необходимости отражения атак беспилотников. Ограничения отменили в 7:43.

Вооруженные силы Финляндии в этом году несколько раз вводили временные запретные зоны в Финском заливе. Обычно это было связано с деятельностью дронов на территории России.

По данным российских СМИ, в ночь на субботу в Ленинградской области РФ было сбито более 60 дронов.

Напомним, 11 ноября неизвестный беспилотный летательный аппарат, предположительно, нарушил воздушное пространство Финляндии над восточной частью Финского залива.

Помимо Эстонии, в Латвии и Литве в ночь на 11 ноября на фоне атаки Украины на российский порт Усть-Луга местные жители получили предупреждение об угрозе вторжения дронов в воздушное пространство.