Утром в субботу Вооруженные силы Эстонии предупредили о возможной угрозе со стороны дронов в уездах Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа; в небо была поднята авиация союзников по НАТО.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В 4:42 эстонские Вооруженные силы сообщили о возможной угрозе со стороны беспилотников в двух уездах. Военные также заявили, что в воздухе находятся самолеты союзников по НАТО, в частности турецкие истребители.

Житель уезда Ляэне-Вирумаа рассказал, что слышал звук дрона и шум истребителя примерно в 6:13.

В 6:49 Вооруженные силы сообщили об устранении воздушной угрозы. О нарушении воздушного пространства пока не заявляли.

Как известно, в субботу утром Вооруженные силы Финляндии ввели временные ограничительные зоны в восточной части Финского залива для судоходства и авиации.

Это происходило на фоне атаки украинских дронов на Ленинградскую область РФ. По данным российских СМИ, в ночь на субботу там было сбито более 60 дронов.

Напомним, в ночь на 11 ноября на фоне атаки Украины на российский порт Усть-Луга жители Эстонии, Латвии и Литвы получили предупреждение об угрозе вторжения дронов в воздушное пространство.

Во время атак беспилотников вблизи эстонских границ находилось большое количество дронов. Некоторые из них на короткое время проникли также в воздушное пространство Эстонии, в результате чего произошло нарушение государственной воздушной границы.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его страна не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для пролета дронов.

А в МИД Украины назвали безосновательными утверждения России о том, что Украина использует воздушное пространство стран Балтии для нанесения ударов дронами по российской территории.