Министр без портфеля во временном правительстве Сербии и председатель Сербской народной партии Ненад Попович был назначен координатором борьбы с "иностранным вмешательством в выборы" в рамках международного движения "За свободу наций!", основанного правящей в РФ партией "Единая Россия".

Об этом сообщает сербская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Попович, который находится под санкциями США за свои связи с РФ, получил от председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева задание координировать "борьбу против иностранного вмешательства в выборы".

Это произошло на заседании движения "За свободу наций!" в Москве 16 ноября, после выборов в Сербии, на которых победу одержал оппозиционный "Студенческий список".

Медведев назначил Поповича на эту должность на заседании, заявив, что "многие западные страны нагло вмешиваются в избирательные процессы".

"Опыт наших коллег, которые также сталкивались с подобными явлениями, пригодится здесь", – сказал Медведев.

В октябре он прямо заявил, что Запад пытается "вмешаться в избирательные процессы в Сербии во время досрочных парламентских выборов и дестабилизировать ситуацию".

На момент публикации "Радио Свобода" не получило ответа ни от Поповича, ни от представителей движения "За свободу наций!" относительно того, какие дальнейшие шаги они предпримут в "борьбе против иностранного вмешательства в выборы".

Правящая партия РФ "Единая Россия" основала это движение в феврале 2024 года. Полное название движения – "Форум сторонников борьбы против современных проявлений неоколониализма – За свободу наций!".

Напомним, в конце прошлого месяца движение "Студенческий список" одержало победу на парламентских выборах в Сербии, победив многолетнего лидера Сербии Александра Вучича. "Студенческий список", возникший в результате многомесячных студенческих протестов, быстро превратился в важнейшую политическую силу страны.

17 ноября состоялось первое заседание вновь избранного Народного собрания (парламента) Сербии, в котором большинство получил оппозиционный блок "Студенческий список".

В тот же день партия "Студенческий список" впервые обнародовала свою официальную программу – в ней говорится о курсе на вступление в ЕС и о сохранении хороших отношений с Россией.