Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в шутку выразил благодарность недавно выпущенной видеоигре GTA 6, которая, по его мнению, могла способствовать снижению интенсивности молодежных протестов в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал, подводя итоги молодежных протестов 20 ноября, сообщает Bild.

В пятницу молодежь по всей Германии приняла участие в протестах "поколения Z" в более чем 100 городах. Однако в большинстве случаев явка была значительно ниже, чем на демонстрациях и беспорядках три недели назад. В то же время на этот раз в нескольких городах вновь произошли случаи насилия. Полиция значительно усилила свое присутствие.

В Лейпциге правоохранители окружили демонстрантов-нарушителей, а в Гамбурге задействовали водометы. Министр внутренних дел следил за событиями из ситуационного центра.

"Пока что вечер во многих местах прошел без нарушений. Однако кое-где фиксируются правонарушения в отношении сотрудников полиции. Единично встречались случаи повреждения имущества", – подытожил Добриндт.

Министр обратил внимание на количество участников, которое оказалось значительно меньше, чем было анонсировано. Он пошутил по поводу выхода всемирно популярной видеоигры Grand Theft Auto VI, которая могла заставить потенциальных протестующих остаться дома.

"Я благодарю всех полицейских, которые сегодня в большом количестве самоотверженно выполняют свои обязанности. Кстати, небольшая благодарность GTA 6!", – сказал Добриндт.

Напомним, поздно вечером 31 октября в немецком Франкфурте неизвестные в масках разграбили как минимум два магазина после того, как десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы крупнейших городов Германии, требуя лучшего образования и снижения стоимости жизни.

Организаторы протестов Gen Z regelt заявили, что демонстрации должны продолжиться 20 ноября.

В конце сентября тысячи школьников вышли на акции протеста в Германии против возможного возвращения обязательной военной службы и новых правил обязательного медицинского осмотра.