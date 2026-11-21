Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава выразит России свое "крайнее недовольство" в ответ на нарушение её воздушного пространства.

Как пишет "Европейская правда", об этом Сикорский сказал в комментарии журналистам, сообщает TVN24.

По словам министра, Польша ждет окончательного подтверждения того, что летательные аппараты, упавшие на ее территории 20 ноября, принадлежат России.

"Польское воздушное пространство и воздушное пространство НАТО – это одно и то же. Разумеется, мы выразим российской стороне наше крайнее недовольство. Ждем подтверждения неопровержимых фактов", – заявил Сикорский.

Он отметил, что "этот вопрос также будет обсуждаться в Брюсселе, как в военных, так и в политических кругах". Глава МИД Польши напомнил, что российские провокации и диверсии происходят также на территории Германии, Дании и стран Балтии, а российские дроны часто залетают в воздушное пространство Румынии.

"Это война и государственный терроризм, что абсолютно не соответствует тому, что Путин говорит президенту Соединённых Штатов", – подчеркнул дипломат.

Как сообщалось, 20 ноября на фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Польши обломки неизвестных объектов обнаружили в трёх местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

По данным воеводы Подкарпатского воеводства Терезы Кубас-Хул, 20 ноября во время российских ударов по Украине в Польшу залетела одна крылатая ракета и два реактивных дрона, хотя ранее чиновники сообщали о падении двух ракет и одного беспилотника.

Впоследствии стало известно, что пилот шведского истребителя Gripen, патрулировавшего небо над Польшей во время нарушений воздушного пространства в пятницу, получил разрешение на сбивание российской ракеты, но не смог этого сделать из-за сложных погодных условий.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя инцидент с нарушением польского воздушного пространства, предупредил о "месяцах больших испытаний".