Президент Европейского совета Антониу Кошта в субботу, 21 ноября, представил собственное предложение по многолетнему бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы, которое предусматривает сокращение общих расходов по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии, но сохраняет финансирование для Украины в объеме до 100 млрд евро в текущих ценах.

Об этом говорится в представленном Коштой предложении по многолетним финансовым рамкам ЕС на 2028-2034 годы, с которым ознакомилась корреспондентка "Европейской правды".

Для поддержки Украины в многолетнем бюджете ЕС предусмотрен специальный инструмент Ukraine Reserve объемом до 100 млрд евро в текущих ценах (88,869 млрд евро в постоянных ценах 2025 года).

"Конкретно мое предложение на 10% ниже первоначального предложения Комиссии – сокращение на 204 млрд евро в текущих ценах, чтобы удержать национальные взносы на разумном уровне", – заявил Кошта, представляя свое предложение.

Впрочем, финансирование Украины в размере 100 млрд евро соответствует первоначальному предложению Европейской комиссии.

При этом финансирование Украины предусматривается сверх установленных потолков многолетнего бюджета Евросоюза.

В частности, поддержка будет предоставляться в форме бюджетных гарантий, финансирования, отличного от займов, а также кредитной помощи, обеспеченной бюджетными возможностями ЕС.

Предложение также предусматривает возможность дополнительного субсидирования расходов на заимствования для Украины, а также направления дополнительного финансирования через инструменты внешней помощи ЕС, в частности на гуманитарные нужды.

Общий объем предложенного многолетнего бюджета ЕС составляет около 1,78 трлн евро в текущих ценах.

Представленное Коштой предложение будет обсуждаться на заседании Европейского совета 26-27 ноября в Брюсселе.

Также 26-27 ноября лидеры ЕС должны обсудить предложение Еврокомиссии выделить дополнительный кредит Украине на 45 млрд евро в 2027 году – дополнительно к 45 млрд евро, запланированным в рамках кредита на 90 млрд.

Накануне в Австрии заявили, что президент Европейского совета Антониу Кошта должен осуществить радикальные сокращения долгосрочного бюджета ЕС для того, чтобы Вена на него согласилась.

В сентябре 2026 года лидеры шести стран ЕС направили премьер-министру Ирландии, которая председательствует в ЕС, Михолу Мартину и президенту Европейского совета Антониу Коште совместное письмо с требованием сократить новый семилетний бюджет ЕС на несколько сотен миллиардов евро.

Напомним, 10 октября Ирландия, которая председательствует в Совете ЕС, представила новый компромиссный проект многолетнего бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы объемом около 1,83 трлн евро, что примерно на 30% больше действующего семилетнего бюджета блока.