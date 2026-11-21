Вопрос о членстве Украины в НАТО продолжает подниматься на встречах с союзниками, но результат будет зависеть от условий завершения войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет "Европейская правда".

Членство Украины в НАТО стало бы главной гарантией безопасности, считает украинский президент.

"Вопрос о НАТО поднимался на встрече "Коалиции желающих", в частности Францией и другими союзниками. Самые понятные гарантии безопасности для Украины – это членство в НАТО. И самое важное укрепление НАТО – это принять Украину и иметь такую армию, как украинская, среди союзников. Это устраивает обе стороны", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, этот вопрос обсуждается и с США. Впрочем, пока никакого конкретного решения нет.

"Пока рано говорить, будем ли мы в НАТО, потому что всё зависит от того, когда и как закончится эта война. Безусловно, Украина очень хочет вступить в НАТО. К тому же, это более экономичный вариант, ведь без НАТО нашей миллионной армии необходимо иметь соответствующее количество ракет, артиллерии, авиации, возможность защищать воздушное пространство самостоятельно", – добавил президент.

Ранее Зеленский заявил, что на переговорах американская сторона поставила перед Украиной вопрос, готова ли она вывести войска из подконтрольной части Донбасса в обмен на членство в НАТО.

Также СМИ сообщали, что государственный секретарь США Марко Рубио в частных беседах выражал неуверенность в возможности завершения войны путем переговоров, а также в том, что Украина сможет вступить в НАТО в ближайшей перспективе.