Американские партнеры предлагают провести трехстороннюю встречу Украины, России и США ещё до Рождества.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет "Европейская правда".

В ближайшее время стороны проведут технические встречи, чтобы наработать содержание и результат предстоящих переговоров. Тогда уже будет обсуждаться, где именно и когда может состояться трехсторонняя встреча. Впрочем, США предлагают провести ее уже до Рождества.

"Наши советники по безопасности проведут ряд встреч – может быть, в видеоформате, а может, офлайн – для того, чтобы подготовить повестку дня, то есть содержание встречи, и результат – как приблизить всех нас к окончанию войны. Американская сторона сказала, что хочет сделать это до Рождества. Я согласился. Чем раньше будет результат, тем лучше", – отметил Зеленский.

Что касается участия Украины в саммите G20, то пока, по словам Зеленского, предложения от США не поступало. Впрочем, по мнению украинского президента, это подходящее место для проведения такой встречи.

"Многие лидеры предлагали американской стороне официально пригласить Украину на G20. Пока мы не получали приглашения, но если получим – безусловно, приедем. Может ли состояться трехсторонняя встреча на полях саммита G20 – я уверен, что да. Мы слышали, что некоторые конгрессмены не одобряют то, что Трамп пригласил Путина. Но если Трамп пригласит Украину – это совсем другая история, потому что трехсторонняя встреча будет поддержана всеми", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, после "Коалиции желающих" президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении, согласно которому Европа будет участвовать в переговорах с Россией о прекращении войны.

А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что партнеры ищут нейтральные места для будущих переговоров – среди вариантов есть Объединенные Арабские Эмираты.