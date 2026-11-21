Главные содокладчики Европейского парламента по вопросам следующей многолетней финансовой рамки Зигфрид Мурешан и Карла Таварес заявили, что не могут согласиться с проектом переговорной позиции, выдвинутым председателем Европейского совета Антониу Кошта.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

По мнению депутатов, новый переговорный пакет ведет ЕС назад, вместо того чтобы готовить Европу к будущим вызовам. Ведь предложенная сумма недостаточна для финансирования новых приоритетов Евросоюза, таких как конкурентоспособность, оборона и инновации, без ущерба для таких сфер, как сплоченность и сельское хозяйство.

"Бенефициары бюджета ЕС не могут платить цену за решение государств-членов увеличить свои национальные бюджеты. По мере роста национальных бюджетов государства-члены хотят вносить меньший вклад в Европу, в то же время ожидая от нее больших результатов", – сказал Зигфрид Мурешан.

Европейский парламент будет сотрудничать с Евросоветом, чтобы найти оптимальный пакет собственных ресурсов, включая три предложения, выдвинутые Европарламентом: цифровой сбор с крупных платформ, взнос, связанный с криптоактивами, и сбор с онлайн-азартных игр и ставок.

Впрочем, по мнению депутатов, проблемой остаются кризис доступности жилья и сокращение расходов на внешнюю деятельность.

"Сокращение расходов на внешнюю деятельность сделает Европу и её партнёров более уязвимыми именно в то время, когда глобальная нестабильность растёт. Нам нужен бюджет, который будет соответствовать ожиданиям граждан – вместе мы можем этого добиться, и в этом духе мы приветствуем шаг Европейского Совета к заключению соглашения о собственных ресурсах", – заявила Карла Таварес.

Напомним, Антониу Кошта в субботу, 21 ноября, представил свое предложение многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, которое предусматривает сокращение общих расходов по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии, но сохраняет финансирование для Украины в объеме до 100 млрд евро по текущим ценам.

Ранее в Австрии заявили: Антониу Кошта должен осуществить радикальные сокращения долгосрочного бюджета ЕС для того, чтобы Вена согласилась на него.