Утром 21 ноября реактивный беспилотник дважды нарушил воздушное пространство Молдовы на фоне российских атак на Украину.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По данным Центра воздушных операций Национальной армии Молдовы, беспилотник впервые вошёл в воздушное пространство республики в 11:20 со стороны украинского села Троицкое в направлении села Пуркар Штефан-Водского района.

Через пять минут дрон покинул воздушное пространство страны со стороны населенного пункта Первомайск Каушанского района, взяв курс обратно в сторону Троицкого.

Однако уже в 11:31 тот же дрон повторно пересек границу со стороны Троицкого, а через минуту вылетел с территории Молдовы.

В Минобороны отметили, что Центр воздушных операций продолжает мониторинг воздушного пространства республики во взаимодействии с компетентными органами и партнерами.

Напомним, в ночь на пятницу, 20 ноября, на фоне массированной атаки РФ на Украину российский дрон нарушил воздушное пространство Молдовы. Позже воздушное пространство страны нарушил еще один беспилотник.