В субботу вечером тысячи людей собрались в столице Хорватии, чтобы выразить протест против смерти 32-летнего Кристиана Йосипа Периса в психиатрической больнице, требуя привлечения виновных к ответственности и лучшего регулирования лечения в больницах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Перис, бывший спортсмен и тренер, скончался 21 октября после госпитализации в клинику. Его смерть вызвала возмущение общественности по всей Хорватии после того, как местные СМИ опубликовали фотографии и видео с камер наблюдения больницы.

На кадрах видно, как персонал прижимает подушку к лицу пациента, которого удерживают в фиксаторах.

"Кристиан Йосип Перис обратился за помощью в клинику Святого Иоанна Янкомира и во время пребывания там скончался", – заявил адвокат семьи Леон Зрнич.

"Между тем видео с камер наблюдения было обнародовано, и было установлено, что его... избивали, душили, что у него были сломаны ребра, и в результате этой незаконной процедуры он погиб", – добавил он.

В субботу вечером люди собрались на площади Бана Елачича в Загребе со свечами и белыми подушками. СМИ сообщили, что около 1 000 человек собрались в приморском городе Риека по той же причине и провели протестный марш.

фото Ivana Grgic/Cropix

"Я посмотрела видео (запись с камеры наблюдения) и была шокирована, увидев это зло", – сказала Мирна Стругар, принявшая участие в протесте в Загребе.

В рамках расследования хорватские правоохранительные органы арестовали нескольких сотрудников больницы. Четверо медицинских технических работников находятся под следствием по подозрению в убийстве при отягчающих обстоятельствах социально незащищенного лица, а прокуратура расширила расследование на других сотрудников, присутствовавших во время инцидента.

Напомним, во многих городах Франции, по призыву профсоюзов и "желтых жилетов", в субботу, 21 ноября, снова прошли протесты – количество участников демонстраций продолжает уменьшаться.

Напомним, поздно вечером 31 октября в немецком Франкфурте неизвестные в масках разграбили как минимум два магазина после того, как десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы крупнейших городов Германии, требуя улучшения образования и снижения стоимости жизни.