В финских территориальных водах продолжается операция по тушению пожара на судне "Sparta II", которое РФ использовала для военных операций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Как сообщила Береговая охрана Финляндии, работы по тушению пожара на российском грузовом судне продолжались в течение ночи.

Экипаж судна был эвакуирован на российское спасательное судно.

Тушение пожара на судне Sparta II продолжается до сих пор. Цель состоит в том, чтобы потушить огонь и заморозить контейнеры с грузом судна, чтобы минимизировать риски, отмечает командир Йони Шёберг, генеральный директор финской береговой охраны.

По словам Шёберга, после этого планируется вывести судно за пределы территориальных вод Финляндии.

"События на судне Sparta II в Финском заливе носят серьезный характер", – прокомментировал президент Финляндии Александр Стубб.

Стубб отметил, что находится в тесном контакте с руководством финской внешней и оборонной политики, Вооруженными силами и Пограничной службой.

Президент добавил, что проинформировал об этом инциденте ключевых партнеров и союзников.

Командующий пограничной службой Финляндии Илья Ильин заявил, что 21 ноября российское судно было поражено украинскими беспилотниками.

Напомним, в субботу, 21 ноября, финская Армия обороны обнаружила атаку беспилотника на российское торговое судно к западу от Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.

Украинский эксперт сообщил, что беспилотник поразил судно Sparta II, которое РФ использовала для военных операций. В частности – для перевозки оружия из Сирии для возможного использования в войне против Украины.