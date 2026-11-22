Несмотря на сильный дождь, в субботу тысячи людей прошли маршем по центру Лиссабона, протестуя против стремительного роста стоимости жизни, усугубления жилищного кризиса и низких заработных плат.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Организатор акции – CGTP, крупнейшая профсоюзная федерация Португалии, – призвала к повышению заработной платы и пенсий, снижению цен на товары и услуги первой необходимости, а также к принятию мер по сдерживанию расходов на жилье.

CGTP сообщила, что число участников акции достигло "многих тысяч", когда демонстранты с зонтиками и в пончо с капюшонами прошли по двум главным проспектам Лиссабона. Полиция не предоставила оценок количества участников.

"Мы работаем больше, у нас больше расходов, а денег на повседневную жизнь нет", – сказал 44-летний заводской рабочий Мануэль Гомес, утверждая, что политика правоцентристского правительства только ухудшила ситуацию.

"Наши зарплаты низкие, цены на дизельное топливо и бензин постоянно растут, так же как и расходы на жилье и всё остальное. Мы должны это изменить", – сказал Гомес.

По данным Евростата, средний годовой доход в Португалии в 2025 году был на 37 % ниже среднего показателя по Европейскому Союзу. В октябре инфляция достигла 3,8 %, что было вызвано ростом цен на продукты питания и энергоносители на фоне продолжающихся напряжений на Ближнем Востоке.

Португалия также борется с одним из самых острых в Европе кризисов доступности жилья. Цены на жилье с 2017 года выросли более чем вдвое, а арендная плата по новым договорам почти удвоилась, что особенно больно ударило по молодому поколению.

66-летний Луис Руссо, пенсионер-ИТ-специалист, заявил, что участвует в демонстрации, чтобы потребовать "повышения заработной платы и пенсий и выступить против спекуляций на рынке аренды жилья", обвиняя правительство в том, что оно служит "крупным интересам", а не простым людям.

Эта акция протеста состоялась после нескольких недель беспорядков, в частности палаточных лагерей активистов за доступное жилье в Лиссабоне и Порту, и приурочена к широкой волне демонстраций по всей Европе, связанных с стоимостью жизни и жильем.

Напомним, во многих городах Франции, по призыву профсоюзов и "желтых жилетов", в субботу, 21 ноября, снова прошли протесты – количество участников демонстраций продолжает уменьшаться.

Напомним, поздно вечером 31 октября в немецком Франкфурте неизвестные в масках разграбили как минимум два магазина после того, как десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы крупнейших городов Германии, требуя лучшего образования и снижения стоимости жизни.