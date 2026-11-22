В понедельник воздушное движение в воздушном пространстве Бельгии будет полностью парализовано из-за общенационального дня протеста, объявленного объединенным профсоюзным фронтом против мер жесткой экономии.

Об этом в субботу сообщила компания по управлению воздушным движением Skeyes, передает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Часть авиадиспетчеров примет участие в забастовке, поэтому безопасность воздушного движения гарантировать невозможно.

"Компания Skeyes получила информацию о том, что группа авиадиспетчеров примет участие в общенациональной забастовке в понедельник, 23 ноября. Из-за этих объявленных остановок работы компания Skeyes не сможет предоставлять обычные услуги по управлению воздушным движением в бельгийских аэропортах и в воздушном пространстве, находящемся под ее ответственностью, с 07:00 до 21:00 по бельгийскому времени", – говорится в заявлении компании по управлению воздушным движением.

Запланированная численность персонала не позволит гарантировать управление нормальным воздушным движением в оптимальных условиях безопасности, заявили в компании.

В понедельник управление воздушным движением будет ограничено лишь "необходимыми минимальными услугами", а именно для чрезвычайных ситуаций и других рейсов, критически важных с точки зрения безопасности.

Таким образом, перебои, вероятно, будут весьма значительными. Аэропорт "Завентем" ожидал 59 500 пассажиров на 429 рейсах в течение дня, с 6:00 до 22:00. По словам представителя, это составляло 213 вылетающих рейсов, или 28 000 пассажиров, и 216 прилетающих рейсов, или 31 500 пассажиров.

Аэропорты, авиакомпании и другие заинтересованные стороны будут непосредственно проинформированы об операционных последствиях этого решения, заявила компания Skeyes. Агентство рекомендует путешественникам обращаться к своим авиакомпаниям за информацией о своих рейсах.

В своём заявлении Brussels Airlines отметила, что "глубоко сожалеет о чрезвычайно позднем уведомлении об этом решении".

"Неожиданное в последнюю минуту полное закрытие бельгийского воздушного пространства чрезвычайно осложняет ситуацию для авиакомпаний, аэропортов и операционных партнеров, которые не могут должным образом подготовиться и, прежде всего, минимизировать последствия для пассажиров", – заявила Brussels Airlines.

Совет представителей авиакомпаний Бельгии (BAR Belgium) – профессиональная федерация, представляющая около 25 авиакомпаний, осуществляющих полеты в Бельгии, – резко отреагировал на забастовку авиадиспетчеров компании Skeyes, которая приведет к закрытию воздушного пространства в понедельник с 7:00 до 21:00. "Одиннадцать забастовок за одиннадцать месяцев: злоупотребление, безответственность и опрометчивость", – осудила федерация в субботу в пресс-релизе.

"После одиннадцати забастовок, связанных с воздушным пространством, за столько же месяцев любое представление об исключительных мерах исчезло. То, что изначально задумывалось как крайняя мера, превратилось в привычный инструмент давления, с помощью которого небольшая группа работников государственного сектора неоднократно ставит под угрозу транспортное сообщение страны, пассажиров, экономику и международную репутацию Бельгии", – пишет BAR Belgium.

Федерация считает эти действия "чрезмерными, безответственными и абсолютно несоразмерными". По мнению федерации, авторитет Бельгии как надёжной платформы для авиации, туризма и бизнеса серьёзно подорван, в то время как общественное восприятие таких действий продолжает ухудшаться.

По всей Италии 20 ноября прошла всеобщая забастовка и демонстрации – представители профсоюзов заявили об участии 1,5 миллиона человек в сотнях городов.

Напомним, воздушный и железнодорожный транспорт, а также железнодорожные грузовые перевозки были исключены из забастовки после вмешательства Гарантийной комиссии.