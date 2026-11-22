Солидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла призывает к репатриации из Германии до 2,6 миллиона человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Согласно его предложению, помимо тех, кто по закону обязан покинуть страну, и иностранных преступников, сирийцы, афганцы и украинцы также должны выехать, как только перестанут действовать их основания для предоставления защиты.

Хрупалла обосновал свое требование потенциальными политическими изменениями в странах происхождения. Если война в Украине закончится или ситуация с безопасностью в Сирии и Афганистане улучшится настолько, что защита больше не будет необходима, эти люди должны будут вернуться. "И речь идет о 2,6 миллиона человек", – подытожил он.

Этим требованием Хрупалла противоречит своему коллеге по партии Максимилиану Кра, который ранее предостерегал от нереалистичных ожиданий относительно депортаций. По его оценкам, даже 200 000 депортаций стали бы крупнейшей операцией такого рода в послевоенной истории Европы.

Эксперт по вопросам миграции Даниэль Тим также считает, что Хрупалла представляет ситуацию в искаженном свете. Лидер "АдН" создает впечатление, будто миллионы украинцев, сирийцев и афганцев можно депортировать массово и в короткие сроки. Это юридически невозможно. Вместо этого, по словам Тима, преподающего в Университете Констанца, необходимо пересмотреть статус защиты каждого отдельного человека.

Хотя условия предоставления статуса защиты могут измениться, что потенциально ставит под угрозу его дальнейшее существование, это не распространяется автоматически на всех представителей определенной этнической группы. Тим утверждает, что приведенная Хрупаллой цифра поэтому значительно завышена.

Исходя из последних доступных данных, к середине 2026 года в Германии подлежали депортации около 259 000 человек. Это означает, что их ходатайства о предоставлении убежища были отклонены; они больше не имеют права на пребывание в стране и должны её покинуть. Однако 77 процентов из них получили временное разрешение на пребывание, что приостанавливает их депортацию.

Как сообщалось, с 1 июля в Германии украинские беженцы, а также безработные вместо социальной помощи для граждан (Bürgergeld) получают так называемый базовый доход (Grundsicherung).

Опрос, проведённый осенью прошлого года, показал, что более половины украинцев, имеющих временную защиту, не очень довольны жизнью в Германии.