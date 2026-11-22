Игорь Додик, сын Милорада Додика и организационный секретарь партии SNSD, уполномочен сформировать новое правительство Республики Сербской.

Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщил президент Республики Сербской Саво Минич, передает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода"

Игорь Додик является сыном президента Альянса независимых социал-демократов (SNSD) Милорада Додика.

В своём обращении к СМИ он заявил, что "осознаёт, что ему придётся оправдать доверие".

Он определил приоритетами экономическое развитие и прозрачность в работе.

"Мы будем работать прозрачно, необходимо активизировать работу государственных институтов, мы должны знать, как расходуются средства, я буду требовать ответственного управления, и нам придется нести ответственность за упущения", – сказал он.

Он также отметил, что со стороны Европейского Союза "мы пользуемся таким же уважением, какое проявляем к нему".

Кроме того, он затронул тему отношений с новым правительством Сербии.

"Сотрудничество с братской Сербией будет занимать особое место в нашей будущей работе, я хочу, чтобы мы продолжали реализовывать совместные проекты", – сказал Додик.

Он также отметил, что нас ждет "много вызовов как внутри страны, так и за ее пределами", и что его "интересуют предубеждения".

Кандидата на эту должность выдвинул Альянс независимых социал-демократов – партия, набравшая наибольшее количество голосов на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине в начале октября.

Перед объявлением Минич провёл консультации с SNSD, а за два дня до этого – с оппозиционными партиями.

Милорад Додик на пресс-конференции в Баня-Луке 20 ноября, не желая раскрывать его имя, заявил, что руководство партии определило имя кандидата на пост премьер-министра.

"Кандидат на пост премьер-министра – это человек, который, несомненно, пользуется безоговорочной поддержкой SNSD. Мы, как сказал премьер-министр, выйдем на политическую арену после выборов. Премьер-министру предоставлена полная свобода действий для формирования правительства; мы понимаем, какие времена наступают: правительство должно быть профессиональным, молодым, эффективным, оперативным, и, конечно, в его состав должны войти люди с большим опытом", – отметил он.

Милораду Додику окончательным приговором Суда Боснии и Герцеговины запрещено занимать государственные должности в течение шести лет за неуважение к решениям Высокого представителя в Боснии и Герцеговине. Этим же приговором он также был приговорен к одному году лишения свободы. Он отбыл это наказание.

После того как президент Республики Сербской предложит кандидата на должность премьер-министра для формирования правительства РС, конституционный срок для избрания нового правительства в Национальной ассамблее составляет 40 дней с даты выдвижения кандидата.

20 ноября Минич заявил, что у кандидата на пост премьер-министра будет время до середины декабря, чтобы предложить кандидатуры в состав нового правительства.

Подробнее о результатах выборов в Боснии читайте в статье Выбор во вред будущему: почему в БиГ не смогли преодолеть раскол и избавиться от "друзей Путина".