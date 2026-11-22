В воскресенье немецкие вооруженные силы (Бундесвер) провели в Литве свои первые тактические учения с использованием дронов-камикадзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

На полигоне Руднинкай вблизи белорусской границы дроны, изготовленные немецкими компаниями Helsing и Stark, врезались в боевые танки. Их боеголовки не содержали взрывчатых веществ.

Эти испытания являются частью учений Freedom Shield – крупнейших на сегодняшний день военных учений Бундесвера в этой балтийской стране.

Германия решила закупить дроны-камикадзе в 2025 году после многолетних дискуссий. Это одноразовое оружие может длительное время кружить над определенной территорией, а затем врезаться в цель и взорваться при столкновении.

Министерство обороны Германии ранее отклонило критику в отношении своей стратегической ориентации на закупку большего количества танков и кораблей вместо инвестиций в дроны, искусственный интеллект и робототехнику.

Сообщалось, что Германия стремится создать парк беспилотных военных самолетов, однако разногласия внутри Министерства обороны по поводу того, покупать ли австралийский вариант или ждать европейских альтернатив, грозят сорвать планы Берлина по вводу в эксплуатацию первого парка к 2029 году.