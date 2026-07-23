У Німеччині не можуть домовитись про купівлю безпілотних військових літаків
Німеччина прагне створити парк безпілотних військових літаків, однак розбіжності всередині Міністерства оборони щодо того, чи купувати австралійський варіант, чи чекати на європейські альтернативи, загрожують зірвати плани Берліна щодо введення в дію першого парку до 2029 року.
Про це повідомляє видання Politico, пише "Європейська правда".
Німеччина шукає багаторазові бойові дрони з реактивним двигуном, здатні доставляти озброєння, датчики або засоби радіоелектронної боротьби у повітряний простір з посиленою обороною.
На відміну від невеликих одноразових безпілотників, які широко використовуються в Україні, ці літальні апарати призначені для багаторазового використання і, зрештою, для спільних операцій із пілотованими літаками, такими як Eurofighter та F-35.
Наразі німецькі ВПС не мають таких можливостей. НАТО очікує, що Берлін забезпечить ці можливості до 2035 року, але Німеччина поставила перед собою більш амбітну мету: ввести в дію обмежений парк до 2029 року, щоб її повітряні сили змогли спочатку набути бойового досвіду.
Кілька конфіденційних документів міністерства, з якими ознайомилося видання, свідчать про розбіжності серед посадовців щодо того, чи слід придбати MQ-28 Ghost Bat від Boeing Australia як тимчасове рішення на час дозрівання європейських проєктів, чи спочатку провести конкурс, що дасть німецьким та європейським розробникам більше часу на доопрацювання.
У остаточному внутрішньому меморандумі, підготовленому плановим відділом міністерства для державного секретаря з питань озброєння Єнса Пльотнера, зроблено висновок, що терміну 2029 року вже неможливо дотримати, і рекомендовано його відкласти.
Нагадаємо, у Німеччині планують розширити дивізію Бундесверу, одним із ключових завдань якої є захист критичної інфраструктури.
Також уряд Німеччини схвалив 1 липня два законопроєкти, метою яких є зміцнення резервних сил Бундесверу у некризові часи, а також прискорене будівництво військової інфраструктури.