Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Дональд Трамп одобрил бы гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 договора НАТО с утверждением в Конгрессе, если бы общая архитектура безопасности в Европе делала крайне маловероятной необходимость когда-либо применять эти гарантии.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Кушнер заявил, что готовность Трампа рассмотреть для Украины гарантии безопасности по образцу статьи 5 является "ключевым условием достижения прочного мира".

А "готовность России" обсудить такие гарантии, по словам зятя Трампа, является "важным шагом вперед и потенциальным свидетельством того, что она серьезно относится к миру".

"Надежная гарантия по типу статьи 5, подкрепленная механизмами сдерживания и предотвращения конфликтов, могла бы существенно снизить риск новой войны. Президент Зеленский прав: эти гарантии должны быть конкретными, надежными и четко задокументированными", – подчеркнул он.

Кушнер заявил, что это одни из "важнейших обязательств, которые могут взять на себя Соединённые Штаты, и они требуют тщательного рассмотрения".

Он отметил, что Трамп должен был бы одобрить любую предложенную гарантию с учётом конституционных процедур и процедур в Конгрессе.

По словам Кушнера, американский президент пошел бы на такой шаг "только в том случае, если бы был убежден, что это однозначно соответствует национальным интересам Америки, а более широкие договоренности по безопасности делают крайне маловероятным, что эта гарантия когда-либо будет применена".

"Именно поэтому гарантии безопасности для Украины нельзя окончательно согласовать в отрыве от послевоенной архитектуры европейской безопасности. Эти два вопроса следует рассматривать вместе", – подчеркнул он.

Спецпредставитель Трампа отметил, что европейские институты и соглашения по вопросам безопасности составляют важную основу, а цель США – "укрепить их, определить, где действующие механизмы не смогли предотвратить эту войну, и разработать более эффективные механизмы для снижения риска будущих конфликтов".

"Это включает постоянные каналы для консультаций, коммуникацию в кризисных ситуациях, урегулирование военных конфликтов, большую прозрачность и взаимные меры по предотвращению эскалации. Нам нужно четкое понимание намерений и обязательств всех сторон, а также практические механизмы, которые будут функционировать даже при серьезных разногласиях", – пояснил он.

Ранее Кушнер утверждал, что Вашингтон добился от РФ готовности рассматривать гарантии безопасности для Украины по модели 5-й статьи НАТО.

В ответ на слова Кушнера президент Владимир Зеленский заявил: он не уверен, что у Украины и США одинаковое видение того, что стоит за фразой "гарантии безопасности, как в статье 5 НАТО".

А Трамп не сказал, какие гарантии безопасности Вашингтон готов предоставить Украине, поскольку считает, что сначала нужно "заключить соглашение".

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что любые формы "квазичленства" Украины в НАТО в рамках гарантий безопасности неприемлемы для Москвы.