В Праге грузовой вагон самопроизвольно покатился по рельсам
Новости — Понедельник, 23 ноября 2026, 08:38 —
В Праге во время маневровых работ грузовой вагон начал самопроизвольно двигаться по железнодорожным путям.
Об этом пишет TN.cz, передает "Европейская правда".
Инцидент произошел утром 21 ноября. Как сообщил пресс-секретарь Управления железных дорог Чехии Мартин Кавка, вагон начал двигаться самостоятельно во время маневровых работ в столице.
Грузовой вагон преодолел путь от станции "Заградни-Место" до станции "Смихов", где его удалось остановить.
В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба также не зафиксировано.
На месте также работали правоохранители. Пресс-секретарь полиции Ева Кропачова сообщила изданию, что в результате происшествия никто не пострадал и имущество не было повреждено. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства, при которых вагон начал самопроизвольно двигаться.
По информации Управления железных дорог, инцидент не повлиял на общее движение поездов. В то же время на двух станциях временно приостанавливали движение для проверки железнодорожных путей.
Утром 17 ноября возле главного железнодорожного вокзала в столице Чехии столкнулись два поезда, в результате инцидента десятки людей получили ранения.
Напомним, утром 28 октября два поездастолкнулись недалеко от города Урда в испанской провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек. Жертвами аварии стали 69 человек.
Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.