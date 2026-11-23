В Праге во время маневровых работ грузовой вагон начал самопроизвольно двигаться по железнодорожным путям.

Об этом пишет TN.cz, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел утром 21 ноября. Как сообщил пресс-секретарь Управления железных дорог Чехии Мартин Кавка, вагон начал двигаться самостоятельно во время маневровых работ в столице.

Грузовой вагон преодолел путь от станции "Заградни-Место" до станции "Смихов", где его удалось остановить.

В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба также не зафиксировано.

На месте также работали правоохранители. Пресс-секретарь полиции Ева Кропачова сообщила изданию, что в результате происшествия никто не пострадал и имущество не было повреждено. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства, при которых вагон начал самопроизвольно двигаться.

По информации Управления железных дорог, инцидент не повлиял на общее движение поездов. В то же время на двух станциях временно приостанавливали движение для проверки железнодорожных путей.

Утром 17 ноября возле главного железнодорожного вокзала в столице Чехии столкнулись два поезда, в результате инцидента десятки людей получили ранения.

Напомним, утром 28 октября два поездастолкнулись недалеко от города Урда в испанской провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек. Жертвами аварии стали 69 человек.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.