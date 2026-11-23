Коалиция оппозиционных партий "Прогрессивная Словакия" и "Демократы" опережает партию словацкого премьера Роберта Фицо Smer почти на 7 процентных пунктов.

Такой результат показывает новейшая модель агентства Ipsos для Denník N, передает "Европейская правда".

Договоренность о предвыборной коалиции оппозиционных партий "Прогрессивная Словакия" и "Демократы" была положительно воспринята их избирателями.

Партии объявили о решении идти на выборы вместе в воскресенье, 15 ноября; агентство опрашивало избирателей об их партийных предпочтениях сразу после пресс-конференции – с понедельника, 16, по пятницу, 20 ноября.

За совместный список проголосовали бы 24,1% избирателей, что практически соответствует сумме предпочтений "Прогрессивной Словакии" и "Демократов" в середине октября, когда компания Ipsos ещё измеряла их по отдельности. Модель также показала, что объявление о коалиции "Прогрессивной Словакии" и "Демократов" не оказало существенного влияния на поддержку остальной оппозиции.

С отставанием от оппозиционной коалиции идет Smer, которая получила бы 17,2% голосов. Третье место занимает ультраправая "Республика" с результатом 12,3%. Партия Милана Угрика в опросах Ipsos приблизилась к своему историческому максимуму, зафиксированному в сентябре этого года, когда агентство зафиксировало для неё почти 13%.

Партия "Словакия" бывшего премьера Игоря Матовича набирает 10,8 %, оппозиционная SaS ("Свобода и солидарность") может рассчитывать на 8,5 %, еще одна оппозиционная консервативная партия KDH (Христианско-демократическое движение) набирает 6,9%, а "Голос", который в настоящее время входит в коалицию, – 6,8%.

"В опросах Ipsos спустя год вновь появился однозначный победитель выборов. На протяжении всего 2026 года за первое место боролись "Прогрессивная Словакия" и Smer, причем разница всегда находилась в пределах статистической погрешности, а значит, невозможно было точно определить, кто бы победил на выборах", – комментирует результат аналитик Ipsos Роман Пудмарчик.

Ранее оппозиционное Христианско-демократическое движение призвало правительство приостановить сотрудничество с Россией до прекращения агрессивной войны против Украины.

Словакия и Россия договорились активизировать сотрудничество путем проведения заседаний межправительственной комиссии и рабочих групп.