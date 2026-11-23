В воскресенье вечером в результате пожара в больнице берлинского района Лихтенберг пострадали 15 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Пожар вспыхнул вечером в палате пациента на первом этаже одного из крыльев больничного здания.

Пожарным удалось потушить огонь. Однако дым распространился на другие части здания, что вынудило эвакуировать людей из больницы.

Как сообщила пожарная служба, один человек получил травмы, угрожающие жизни, а другой – серьезные ранения.

Двух тяжелораненых под наблюдением медиков доставили в другие больницы. Еще тринадцать человек получили легкие травмы. Поскольку изначально было неизвестно точное количество людей, находившихся в зоне риска, была объявлена чрезвычайная ситуация с большим количеством пострадавших (MCI).

После тушения пожара и проведения масштабных мероприятий по проветриванию пожарная служба передала место происшествия полиции. Сейчас полиция расследует причину пожара.

Это был не единственный инцидент в этом берлинском районе в эти выходные. Также в Лихтенберге пожарным пришлось спасать двух человек, которые сначала считались пропавшими без вести после пожара в квартире многоэтажного дома. Обоим оказали медицинскую помощь на месте происшествия, но госпитализации они не потребовали, сообщила пожарная служба.

В Германии в минувшие выходные 19 человек получили отравление угарным газом из-за неисправной системы отопления в церкви в регионе Альгау.

Год назад в Норвегии 20 человек отравились угарным газом от генератора на молодежной вечеринке.